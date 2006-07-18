Відбудеться брифінг представника Президента у КС Володимира Шаповала
19:00, 18 липня 2006Політика
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У середу, 19 липня, о 14.00 у Секретаріаті Президента (вул. Банкова, 11) відбудеться брифінг представника Президента України у Конституційному Суді України Володимира ШАПОВАЛА.
Як повідомили УНІАН в офіційному інтернет-представництві Президента України, акредитація журналістів проводиться за телефонами: 255-65-01; 255-78-44; 255-63-18.
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