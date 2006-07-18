Відбудеться брифінг представника Президента у КС Володимира Шаповала

У середу, 19 липня, о 14.00 у Секретаріаті Президента (вул. Банкова, 11) відбудеться брифінг представника Президента України у Конституційному Суді України Володимира ШАПОВАЛА. Як повідомили УНІАН в офіційному інтернет-представництві Президента України, акредитація журналістів проводиться за телефонами: 255-65-01; 255-78-44; 255-63-18.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter