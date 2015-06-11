Росія намагається гальмувати процес розслідування збиття MH17 - Турчинов

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов сказав в ефірі 5 каналу.

"Я переконаний, що це повинно завершитись міжнародним судом щодо Російської Федерації, яка організовувала фактично знищення ні в чому не винних цивільних громадян, які перебували в цьому Боїнгу. І для всього світу, це не є таємниця, хоча, я переконаний, що Росія робить все для того, щоби затягнути розслідування", - наголосив Турчинов.

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Секретар РНБО вважає, що "незграбні версії, які вкидає російське керівництво, вони якраз мають на меті затягувати процес, щоб перевірялись ось ці незграбні версії, оці свідки, яких вони штампують... але це все одно це не дасть Росії можливості захиститися від відповідальності за знищення людей".

Турчинов у зв'язку зі збиттям малайзійського літака наголосив, що те, що відбулось "це знаєте такий демонстративний тероризм, міжнародний тероризм, і саме Росія сьогодні стала центром міжнародного тероризму".

"Вони готові вбивати, і їм все-одно кого. Ось це головний висновок, який повинні зрозуміти наші стратегічні партнери", - зазначив Турчинов.