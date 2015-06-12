Голова МЗС Польщі: "Ми з нетерпінням чекаємо Україну в ЄС"

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Гжегож Схетина винтервью PAP, розміщеному на сайті зовнішньополітичного відомства, передає "ЄвроПравда".

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"Ми з нетерпінням чекаємо на Україну як повноправного партнера і члена ЄС", - зазначив він. "Ми шукаємо рішення кризи в Україні, і також хочемо встановити нормальні відносини з Росією, коли вона перестане атакувати свого сусіда", - підкреслив міністр.

Гжегож Схетина також підкреслив, що "мрія про членство України в ЄС є також складовою частиною стабілізації ситуації в Європі".

Він зазначив, що Європі необхідна структурyа і всеосяжна стратегія для дій проти виникаючих загроз. "Європейський союз повинен підтвердити свою роль як стабілізатора в цій ситуації. Ми разом з партнерами по ЄС працюємо над створенням політики щодо наших сусідів", - сказав Гжегож Схетина.

"Я вважаю, що реакція Європи на ситуацію у нашого східного сусіда повинна ґрунтуватися на цінностях та спільних інтересах", - сказав голова польської дипломатії.