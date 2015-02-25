У МЗС Польщі порівняли ситуацію на Донбасі з Югославією 90-х років

Про це сказав міністр закордонних справ Польщі Гжегож Схетина у програмі "Бізнес і світ" на каналі TVN24, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Onet.pl.

"Треба дивитись на це глобально: як прийти до вирішення конфлікту, щоб стримати війну? Що робити з тією частиною України (охопленою конфліктом – ред), яким є майбутнє України? Чи таке як в Сирії, Чечні – з мільйонами біженців?" - запитав він.

Схетина сказав, що не вірить у вирішення конфлікту на місцевому чи регіональному рівні.

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"Масштаби цього конфлікту схожі на ті, що були у Югославії в 90-х роках" - зазначив міністр.

На його думку, тіли великі гравці – США, ЄС, Росія – "можуть визначати майбутнє України і гарантувати їй безпечне існування".

"Не можна сьогодні лишати Україну саму. Україна не має жодних гарантій безпеки, це Європа яка не є безпечною, і це наша найбільша проблема", - наголосив Схетина.