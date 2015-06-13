МЗС вимагає від РФ розслідувати напади на диппредставництва України в Москві і Ростові-на-Дону

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві МЗС.

Міністерство закордонних справ висловлює рішучий протест з приводу зухвалих нападів на дипломатичні установи України в Москві та Ростові-на-Дону, вчинені 12 червня, та розцінює такі дії як свідому провокацію проти України, її дипломатичних представників і грубе порушення Росією положень Віденської конвенції 1963 року про консульські зносини.

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