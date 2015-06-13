МЗС вимагає від РФ розслідувати напади на диппредставництва України в Москві і Ростові-на-Дону
14:26, 13 червня 2015Політика
1019 0
Міністерство закордонних справ (МЗС) вимагає від влади РФ розслідувати напади на українські дипломатичні установи в Москві і Ростові-на-Дону, покарання винних, а також компенсації матеріального збитку.
МЗС вимагає від РФ розслідувати погроми в українських дипустановах \ УНІАН
Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві МЗС.
Міністерство закордонних справ висловлює рішучий протест з приводу зухвалих нападів на дипломатичні установи України в Москві та Ростові-на-Дону, вчинені 12 червня, та розцінює такі дії як свідому провокацію проти України, її дипломатичних представників і грубе порушення Росією положень Віденської конвенції 1963 року про консульські зносини.
Читайте такожКонсульство України в Ростові через погром може тимчасово припинити прийом громадянЗабезпечення безпеки дипломатичних та консульських установ України в Російській Федерації та їхнього персоналу є прямим обов'язком російської влади, наголошують у МЗС.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter