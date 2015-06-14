Порошенко висловив співчуття рідним загиблих в результаті повені в Грузії

Про це він написав у своєму Twitter.

"З глибоким сумом сприйняв звістку про трагічні наслідки повені у Грузії. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих", - зазначив Порошенко.

Читайте такожУкраїнські рятувальники готові допомогти Грузії в ліквідації наслідків стихії - Саакашвілі

Як повідомляв УНІАН, сильні зливи з градом пройшли у Тбілісі в ніч на 14 червня. Стихія затопила житлові будинки, пошкодила дороги, інфраструктуру, затоплено зоопарк. Внаслідок повені загинули 12 осіб, багато вважаються зниклими без вісти.