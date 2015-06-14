Порошенко висловив співчуття рідним загиблих в результаті повені в Грузії
21:28, 14 червня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко висловив співчуття рідним та близьким загиблих в результаті стихійного лиха в Грузії.
Порошенко заявив, що з глибоким сумом сприйняв звістку про трагічні наслідки повені / УНІАН
Про це він написав у своєму Twitter.
"З глибоким сумом сприйняв звістку про трагічні наслідки повені у Грузії. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих", - зазначив Порошенко.
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Як повідомляв УНІАН, сильні зливи з градом пройшли у Тбілісі в ніч на 14 червня. Стихія затопила житлові будинки, пошкодила дороги, інфраструктуру, затоплено зоопарк. Внаслідок повені загинули 12 осіб, багато вважаються зниклими без вісти.
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