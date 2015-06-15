Корбан розповів, чому вирішив йти в депутати по округу на Чернігівщині

Про це він розповів в інтерв'ю газеті "Метро Плюс".

"Сьогодні в парламенті я принесу більше користі, ніж, якщо буду байдикувати – це раз. Тому що округ звільнився – це два. Ну і по-третє, Чернігівська область – така ж прикордонна, як і сьогодні Дніпропетровська, різниця невелика", - сказав він.

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Корбан також вважає, що має рівні з конкурентом шанси пройти в парламент по округу в Чернігівській області.

"У нас є політичні амбіції, і ми будемо їх реалізовувати. Тому що, якщо ми втратимо країну, ми втратимо все", - підкреслив колишній заступник голови Дніпропетровської обласної держадміністрації.

Як повідомляв УНІАН, Корбан прийняв рішення балотуватися в народні депутати у виборчому окрузі №205 в Чернігівській області.

"Я прийняв рішення йти в політику. Рішення цілком усвідомлене, остаточне і, як кажуть, оскарженню не підлягає. Буду боротися за мандат народного депутата України у виборчому окрузі № 205 Чернігівської області... Я буду висуватися на Чернігівщині. Але це не означає, що я залишаю Дніпро. Це означає, що я хочу змін не в одній області, а по всій Україні, в кожному будинку", - повідомив він.