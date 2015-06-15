МЗС України висловило протест у зв'язку з візитом до окупованого Криму російського прем'єра Медведєва

23:44, 15 червня 2015
Політика
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МЗС України висловлює протест у зв’язку із перебуванням на тимчасово окупованій Російською Федерацією території Криму прем'єр-міністра Дмитра Медведєва.

Фото: Facebook МИД

Про це йдеться у заяві відомства.

МЗС України вже неодноразово наголошувало на неприпустимості неузгоджених з українською стороною перебувань російських високих посадових осіб на суверенній території України у її міжнародно визнаних кордонах, яка включає Автономну Республіку Крим. 

Вимоги щодо узгодження візитів ґрунтуються на загальновизнаній міжнародній практиці, в основі якої – безумовна повага до суверенітету інших держав.

Читайте такожМЗС вимагає від РФ розслідувати напади на диппредставництва України в Москві і Ростові-на-ДонуПеребування Д.Медведєва на території окупованого Криму є відвертим нехтуванням з боку російської влади державним суверенітетом України, свідченням порушення з боку Російської Федерації Статуту ООН, принципів і норм міжнародного права, свідомого ігнорування цією країною своїх міжнародних зобов’язань.

Раніше УНІАН повідомляв, що МЗС України висловлює рішучий протест у зв’язку з рішенням Московського міського суду продовжити до 30 вересня утримання під вартою народного депутата України Надії Савченко.

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