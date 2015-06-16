ЗМІ: Порошенко назвав майбутню посаду Наливайченка

Президент Петро Порошенко, який, за повідомленням ЗМІ, ініціює відставку голови Служби безпеки України Валентина Наливайченка, хоче призначити його головою Служби Зовнішньої розвідки.

Таку заяву глава держави зробив на зустрічі з нардепами від "Блоку Петра Порошенко" увечері в понеділок, 15 червня, повідомиkj "Апострофу" джерело в БПП.

"Порошенко... намагався показати, що він все одно бачить Наливайченко членом своєї команди вже в якості голови Зовнішньої розвідки. Але хто прийде на зміну Наливайченко, президент не сказав", — розповів співрозмовник видання.

Читайте такожЛяшко заявив, що завтра Порошенко внесе до ВР подання на звільнення Наливайченка

Як повідомляв УНІАН, глава СБУ Валентин Наливайченко заявив про підозри щодо екс-заступника генпрокурора Даниленка, які виникли в ході розслідування кримінального провадження у зв'язку з пожежею на нафтобазі в Київській області.

Раніше радник голови СБУ Маркіян Лубківський заявив про те, що Наливайченко отримав повістку від слідчого ГПУ, "яка таким чином реагує на заяву глави СБУ під час останнього засідання Кабінету міністрів про причетність колишнього керівництва ГПУ до палаючої нафтобазі "БРСМ-Нафта". У понеділок, 15 червня, голова СБУ побував на допиті в ГПУ.