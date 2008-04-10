СП просить ВР не розглядати ряд законопроектів, внесених Ющенком

Секретаріат Президента України звернувся до Верховної Ради з проханням не розглядати ряд економічних законопроектів, внесених главою держави Віктором ЮЩЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на засіданні парламенту голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК.

Він зазначив, що йдеться про проект Закону «Про ринковий нагляд» та проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України (щодо дозволу на розміщення малої архітектурної форми)”.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що за останні два дні «ми з вами виключно за політичними мотивами завалили декілька ключових законопроектів, які стосуються підприємництва».

Як повідомляв УНІАН, на поточному пленарному тижні народні депутати не підтримали жодний президентський законопроект, в тому числі ті, які стосувалися розвитку підприємництва.

А.ЯЦЕНЮК запропонував у понеділок на Погоджувальній раді провести консультації щодо законопроектів, які стосуються дерегуляції підприємництва і спрощення роботи підприємців.