ВР планує підвищити грошову допомогу у разі загибелі військового

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 239 народних депутатів із 278 зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом, згідно з пояснювальною запискою, пропонується підвищити рівень одноразової грошової допомоги у разі їх загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності при виконанні зазначеними вище категоріями військовослужбовців військового обов’язку.

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Запропоновано нову редакцію статті 16-3 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, згідно якої передбачається, що особам, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги, виплата здійснюється незалежно від реалізації (відмови) кожного повнолітнього члена сім’ї, батьків, утриманців загиблого (померлого) військовослужбовця свого такого права.

У новій редакції вказаної статті також встановлюється, що у разі відмови якогось повнолітнього члена сім’ї, батьків, утриманців загиблого (померлого) військовослужбовця від отримання одноразової грошової допомоги або якщо одна із вказаних осіб у визначений строк не реалізувала своє право на отримання такої допомоги, то її частка повертається до державного бюджету.

У Законі України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, зокрема, визначається, що одноразова грошова допомога призначається і виплачується у розмірі:

а) 750-кратного (нині - 500-кратного) прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, – у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста у випадках, зазначених у підпунктах 1-3 пункту 2 статті 16 цього Закону;

б) 375-кратного (нині - 250-кратного) прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, - у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності I групи, 300-кратного (нині - 200-кратного) прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, - у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності II групи, 225-кратного (нині - 150-кратного) прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, - у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності III групи (підпункт 4 пункту 2 статті 16 цього Закону).

Крім того, зазначається, що законопроект підвищує рівень одноразової грошової допомоги у разі у разі їх загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності працівників міліції, які виконують спеціальний службовий обов’язок, пов’язаний з безпосередньою участю в антитерористичній операції.

Проектом також пропонується внести доповнення до статті 21 Законі України “Про боротьбу з тероризмом” про те, що у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, працівників міліції під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, одноразова грошова допомога призначається і виплачується у розмірі та порядку, визначеному Законом України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”.