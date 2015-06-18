Ходорковський закликав заморозити конфлікт на Донбасі та пояснив, чому США не можна давати українцям зброю

Конфлікт Росії та України не має швидкого рішення і є частиною сфабрикованого конфлікту з Заходом, який має на меті відвернути росіян від корупції та некомпетентності влади, заявив у виступі в Атлантичній раді США російський опозиціонер Михайло Ходорковський, повідомляє Радіо Свобода.

Він додав, що жодне реальне зближення Заходу з Росією неможливе, доки президент Путін залишається при владі.

Ходорковський вважає, що конфлікт Росії з Україною, який включає анексію Криму і підтримку Москвою бойовиків на сході України, може тривати так довго, як триває поділ Північної і Південної Кореї.

«Заморожування конфлікту є єдиним адекватним рішенням», – вважає Ходорковський.

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Він також закликав США утриматися від надання зброї Україні, оскільки, на його думку, більшість росіян уже вірять, що учасниками конфлікту є Росія та Сполучені Штати.

«Ситуація розвиватиметься в цьому ж напрямку, якщо розпочнеться постачання зброї Україні», – переконаний Ходорковський.

Протягом 2014 року країни Заходу узгодили рішення про запровадження санкцій щодо Росії – спершу через анексію Криму, згодом – через роль Москви в конфлікті на Донбасі.

Деякі західні політики вважають ці санкції недостатніми і закликають надати Україні оборонні озброєння. Такою, зокрема, є спільна позиція обох палат Конгресу США. Президент США Барак Обама досі не ухвалив жодного рішення з цього приводу.