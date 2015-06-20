Новим представником ОБСЄ у контактній групі щодо Донбасу може стати відомий австрійський дипломат Сайдік

Новим спецпредставником ОБСЄ у тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі стане відомий австрійський дипломат Мартін Сайдік.

Про таке в ефірі "5 каналу" повідомила Уповноважений Президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко.

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"Зараз Сербія головує в ОБСЄ і саме Сербія буде приймати рішення про нового спецпредставника – це відбудеться 21 червня. Ми сподіваємось що найближчим часом він приступить до роботи, чи це відбудеться вже цього тижня, чи це відбудеться на початку липня – це буде вирішувати саме ОБСЄ", – зазначила Геращенко.

За словами представника Президента, Сайдік має великий досвід роботи в тому числі і в ООН.

"За нашою інформацією це буде відомий австрійський дипломат, який має великий досвід роботи в міжнародних організаціях гуманітарних, також має великий досвід роботи в ООН – це Мартін Сайдік", – повідомила вона.