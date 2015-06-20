Маккейн закликає США терміново надати Україні оборонне озброєння

Сенатор США від Республіканської партії Джон Маккейн закликає уряд США терміново надати Україні оборонне озброєння.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сенатор сказав сьогодні на брифінгу у Києві після зустрічі з президентом України Петром Порошенком та прем’єр-міністром Арсенієм Яценюком.

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“Ми приїхали, щоб продемонструвати підтримку Америки боротьбі України та щоб наполегливо закликати уряд Сполучених Штатів і світ зробити більше для підтримки цієї країни, щоб терміново надати оборонне озброєння, розвідувальні дані та іншу допомогу, яка допоможе українцям захищати свій суверенітет”, - наголосив Маккейн.

Сенатор також заявив, що вимагає не тільки продовження дії, а й посилення санкцій проти Росії.

Маккейн нагадав, що декілька днів тому Сенат США одноголосно ухвалив рішення щодо надання Україні оборонного озброєння.

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“Палата представників прийме такий самий закон, і ми наполегливо закликаємо президента Сполучених Штатів виконати волю Конгресу та волю американського народу, щоб забезпечити український уряд та народ можливістю захищати себе проти неприкритої агресії Володимира Путіна”, - зазначив Маккейн.

Як повідомлялося, 18 червня Сенат Конгресу США схвалив законопроект про видатки на оборону, яким, серед іншого, пропонується надати Україні військову допомоги на суму 300 млн доларів.