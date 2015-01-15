ЄС може надавати Україні оборонне озброєння – резолюція Європарламенту

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне голосування відбулося сьогодні на пленарному засіданні у Страсбурзі.

За резолюцію проголосувала проста більшість депутатського корпусу Європарламенту.

У резолюції зазначається, що 16 липня Рада ЄС скасувала ембарго на постачання зброї Україні. „Таким чином, на даний час не існує будь-яких заперечень, у тому числі правових обмежень для держав-членів, щоб надати Україні оборонне озброєння, що може бути у вигляді ленд-лізу”, - йдеться в резолюції.

Європарламент також вважає, що ЄС повинен вивчити шляхи надання підтримки Україні у зміцненні її обороноздатності та захисту своїх зовнішніх кордонів на основі досвіду трансформації збройних сил країн колишнього Варшавського договору (які нині є членами ЄС) і підтримує існуючу доставку несмертельного обладнання.

Читайте такожЄС ніколи не погодиться з незаконною анексією українського КримуТакож у Європарламенті відзначають ухвалення в Україні закону про скасування позаблокового статусу, „визнаючи право України вільно робити власний вибір”.

У Європарламенті підтримують позицію президента Петра Порошенка, що Україні зараз терміново необхідно зосередитися на політичних, економічних і соціальних реформах, а вступ до НАТО є питанням, яке має бути винесене на всеукраїнський референдум на більш пізньому етапі. „(ЄП) підкреслює, що тісні відносини України з ЄС відрізняються від питання приєднання до НАТО”, - наголошується у резолюції.

Крім того, Європарламент вітає рішення Франції призупинити передачу «Містралів» Росії та закликає усі держави-члени ЄС дотримуватися подібної лінії стосовно експорту, який не підпадає під санкційні рішення ЄС, особливо у випадках, які стосуються передачі озброєнь і технологій подвійного призначення.