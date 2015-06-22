Гройсман: ОДА замінять нові органи з контрольною та координуючою функцією

Про це заявив голова Верховної Ради Володимир Гройсман в Одесі на засіданні Асоціації міст України, яке проходить в рамках 11-го Українського муніципального форуму.

Дані нововведення передбачені планованими змінами до Конституції України, які стосуються децентралізації. За словами Гройсмана, 19 червня він представив членам Венеціанської комісії відповідний законопроект, напрацьований Робочою групою з питань конституційних основ організації і здійснення державної влади, місцевого самоврядування, адміністративно-територіального устрою України та децентралізації влади, яка працює у складі Конституційної комісії.

Спікер ВР переконаний, що після отримання попереднього висновку Венеціанської комісії відповідні зміни в Конституцію будуть внесені в 2015 році.

Зміни до Конституції передбачають, зокрема, створення трирівневої системи місцевого самоврядування, забезпечення його всюдисущності та субсидіарності; закріплення за органами місцевого самоврядування чітких фінансових інструментів та визначення їх повноважень; створення виконкомів на рівні областей і районів, ліквідацію місцевих державних адміністрацій. Замість останніх будуть утворені нові органи з контрольною та координуючою функцією.

"Не встиг я повернутися з Венеціанської комісії, як почув, що мова йде про узурпацію влади!.. Проект зміни до Конституції передбачає те, що обласні та районні ради отримають свої виконкоми. Це узурпація чи децентралізація? Це – децентралізація!", - сказав голова парламенту.

Для виконання всіх завдань децентралізації необхідний контроль, який повинен здійснюватися з двох сторін: громад і держави. Тому замість обласних адміністрацій будуть префектури, які виконуватимуть виключно контрольні функції.

"Це абсолютно нормальна європейська практика, і я б сказав - десепаратизація України. Щоб нікому не приходило до голови, що на сесії він може прийняти рішення про вихід зі складу України та приєднання до іншої держави", - заявив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі проходить 11-й Український муніципальний форум. У ньому беруть участь близько 250 міських, селищних, сільських голів.