У Мін'юсті назвали відомства, що чинять найбільший опір люстрації

Про це в ефірі 5 каналу заявила директор Департаменту люстрації Міністерства юстиції Тетяна Козаченко

"Найбільше – це Фіскальна служба, МВС та прокуратура. Суди ми не беремо, тому що там зовсім інший конституційний порядок звільнення суддів – це окрема тема. Але ці органи – це є виконавча влада", – заявила Козаченко.

Читайте такожВенеціанська комісія визнала право України на люстрацію - ПетренкоНагадаємо, в останньому висновку Венеціанської комісії щодо закону про люстрацію констатується збереження недоліків після запропонованих урядом України змін.

"Венеціанська комісія вітає деякі покращення, запропоновані до проекту закону, як от створення Центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом та внесення змін до Єдиного державного реєстру осіб (щодо яких застосовуються положення закону про люстрацію). Проте закон, якщо до нього будуть внесені запропоновані поправки, все ще матиме певні недоліки”, - йдеться у висновку комісії.