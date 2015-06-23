У Парижі почалася зустріч голів МЗС у "нормандському форматі"

Павло Клімкін, Франк-Вальтер Штайнмаєр, Лоран Фабіус і Сергій Лавров зустрічаються за зачиненими дверима в будівлі міністерства закордонних справ Франції, щоб обговорити становище в Україні, шляхи виходу з конфлікту на Донбасі і виконання мінських домовленостей, передає радіо "Свобода".

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Перед початком цієї зустрічі в Парижі окремо зустрілися Лоран Фабіус і Сергій Лавров, теж за зачиненими дверима. Як повідомили про їхню зустріч в МЗС Росії, серед "актуальних питань міжнародного порядку денного", які обговорили міністри, були становище на Близькому і Середньому Сході і, зокрема, в Сирії. Про Україну в повідомленні не згадано. Проте цю зустріч ще не прокоментувала французька сторона.

Сьогодні ситуацію в Україні і перебіг виконання мінських домовленостей обговорили на засіданні тристоронньої контактної групи і її робочих підгруп у Мінську. Як зазначила представник ОБСЄ в цій групі Хайді Тальявіні, яка залишає цю посаду, переговори тривали складно.