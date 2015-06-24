Партія "Українське об'єднання патріотів" отримала права на використання бренду "УКРОП"

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН, повідомив один з лідерів політичної партії "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" Геннадій Корбан.

«Ми зібрали цю прес-конференцію для того, щоб виключити різні інсинуації, які останнім часом були у пресі: з приводу того, що ми якимось чином некоректно повели себе по відношенню до авторського права, до творчої людини, відомого художника – Андрія Єрмоленка. Я хотів би продемонструвати ліцензійний договір, який був укладений в день реєстрації партії, а сьогодні був підписаний акт прийому-передачі… Андрій Єрмоленко погодився передати «Українському об’єднанню патріотів – УКРОП» цей символ. Практично безкоштовно. За умовну плату – 1 гривня. Ми також домовились про співпрацю з художником», - розповів Корбан.

Він також зазначив, що партія не збирається обмежувати використання цього символу серед волонтерів, учасників АТО та усіх патріотів. «Ми вважаємо, що це їхнє право насити такий логотип. Вони всі мають право носити такий символ», - наголосив Корбан.

Юрист Олександра Санжара, під час прес-конференції пояснив, чому Єрмоленко передав свою авторську роботу за символічну суму.

«Сума – 1 гривня, бо безоплатно передавати по ліцензійним договорам, не можна. При цьому домовились про подальше співробітництво, з якого Андрій буде передавати кошти на благодійні цілі. Думаю, це буде взаємовигідно і для нього, і для всіх патріотів», - сказав він.

У свою чергу, автор символіки "УКРОП" Андрій Єрмоленко зазначив, що частину коштів, які він буде отримувати по договору про співробітництво, передаватиме дитячим будинкам.

«Мене дратує, коли мої роботи чи інших художників, забирають і нічого не говорять. У даному випадку, я зрозумів, що це нормальні люди, які ставляться до авторського права з повагою. Я людина аполітична, але я патріот України. Я не підтримую жодну з партій, чесно кажучи, але однозначно можу сказати, що напрямок цієї партії – патріотичний однозначно, тому мені це реально до вподоби. Ми заключили договір про дострокове співробітництво і хочу всім пояснити, що це робиться для того, що у мене є дуже хороший товариш, який опікується двома дитячими будинками і частину коштів від цього співробітництва, я буду жертвувати дитячим будинкам, щоб кошти за символіку, йшли на добре діло», - розповів художник і зазначив, що хоче ще попрацювати над логотипом партії аби він трішки відрізнявся від того, який зараз носять на шевронах учасники АТО.

У свою чергу, народний депутат України Віталій Купрій, закликав приєднуватись до політичної партії, всіх небайдужих патріотів. Він також звернувся до громадськості з проханням інформувати про те, якщо вони бачитимуть, що до лав об’єднання, матимуть намір, потрапити сумнівні особистості аби можна було вчасно відреагувати на такі факти.