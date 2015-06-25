ЄС не ставить під сумнів порядок виконання Мінських домовленостей - Єлісєєв

У коментарі власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі, говорячи про інформацію щодо нібито зміни позиції Євросоюзу з приводу виконання Мінських домовленостей, Єлісєєв сказав: "Брюссель жодною мірою не ставить під сумнів логіку, часові рамки та порядок виконання Мінських домовленостей".

Представник України в ЄС наголосив, що Брюссель завжди "підтримував, підтримує та буде надалі підтримувати Україну у всіх питаннях, включаючи як виконання положень Мінських домовленостей для відновлення територіальної цілісності і суверенітету України, так і імплементації реформ відповідно до Угоди про асоціацію".

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"Європейський Союз рішуче засуджує систематичне порушення Росією та підтримуваними нею бойовиками положень Мінських домовленостей. Нещодавнє рішення про продовження секторальних санкцій до кінця січня 2016 року є практичним та прямим підтвердженням готовності європейської сторони і надалі чинити тиск на Москву для забезпечення прогресу у мирному процесі", - заяіив український дипломат.

Крім того, Єлісєєв вказав, що Євросоюз наголошує на "повному та добросовісному виконанні положень Мінських домовленостей та підкреслює відповідальність Росії у цьому зв’язку, однозначно відкидаючи будь-який селективний підхід".

Разом з тим, він констатував, що одностороннє виконання Мінських домовленостей при систематичному їхньому порушенні іншою стороною не зможе "забезпечити успішність мирного процесу та лише спонукатиме бойовиків до їхнього подальшого порушення".

"Питання виконання Мінських домовленостей обговорюються виключно в рамках існуючих спеціалізованих форматів, а саме - нормандської четвірки і Тристоронньої контактної групи та робочих груп, які користуються цілковитою підтримкою ЄС та його держав-членів", - нагадав Єлісєєв.