Маккейн порівняв Путіна з "Пекменом", який невеликими порціями "кусає" Україну

Про це Маккейн написав для газети The Washington Post, передає Радіо Свобода.

«Лідери України описують стратегію президента Росії Володимира Путіна як у (комп’ютерній) грі Pac-Man – укус території Україним за укусом досить невеликими порціями, щоб не викликати масштабної міжнародної реакції. Але в цей момент має стати очевидно всім, що Путін не хоче дипломатичного вирішення конфлікту. Він прагне домінувати в Україні», – наголошує сенатор.

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«Ніхто на Заході не хоче повернення до холодної війни. Але ми повинні визнати, що ми протистоїмо російському правителю, який прагне саме цього», – додає Джон Маккейн.

Він закликає США «пристосуватися до реальності реваншистської Росії», яка «готова використовувати силу як основний інструмент для досягнення своїх неоімперських цілей».

Маккейн вкотре повторив свій заклик до президента Обами надати Україні сучасну оборонну зброю.

«Якщо українцям буде надана необхідна допомога і для російських військ, які вдерлися в їхню країну, зросте вартість агресії, Путін буде змушений визначатися, як довго він зможе витримати війну, якої, як він говорить своїм людям, не відбувається», – наголосив Маккейн.

Сенатор-республіканець Джон Маккейн разом з двома своїми колегами відвідав Україну тиждень тому. Він побував уДніпропетровську, де спілкувався з добровольцями, що воюють на сході України.

Американські законодавці наділили виконавчу владу США повноваженнями надати Україні зброю для захисту від агресії. Адміністрація Обами вже кілька місяців визначається з цього питання.