Маккейн не має наміру балотуватися у президенти США на виборах у 2016 році
Сенатор США від Республіканської партії Джон Маккейн заявляє, що не має наміру балотуватися у президенти США на виборах у 2016 році.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Маккейн сказав сьогодні на брифінгу у Києві.
Сенатор зазначив, що відвідував південну частину Сполучених Штатів, де один філософ сказав: “Не можливо навчитися чогось, коли тебе вдруге вдарив мул” (There's no education in the second kick of a mule).
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Таким чином сенатор мав на увазі, що якщо щось трапилося з вами вперше, то ви повинні зробити висновки з цього, маючи на увазі свій програш на виборах президента у 2008 році.
“Я вдруге на це не піду і не братиму участі у президентських перегонах. Я дуже неохоче відповідаю на запитання, що робитиму, якщо мене виберуть президентом, бо американці висловилися з цього приводу”, - заявив Маккейн.