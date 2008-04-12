ФДМУ призупинив приватизацію Сєверодонецького «Азоту»

Регіональне відділення Фонду державного майна України в Луганській області призупинило приватизацію цілісного майнового комплексу - Сєверодонецького державного виробничого підприємства «Об`єднання Азот» наказом від 9 квітня відповідно до ухвали господарського суду міста Києва від 3 квітня 2008 року у справі про забезпечення позову, заявленого ЗАТ «Росава», - до вирішення вказаної справи в суді або зняття заходів із забезпечення позову.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.

У прес-службі відзначили, що суть позову ЗАТ «Росава» полягає в тому, щоб суд зобов`язав Фонд відмінити рішення, яким не затверджений протокол минулого конкурсу з продажу цілісного майнового комплексу Сєверодонецького ГВП «Об`єднання Азот».

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна оголосив на початку березня ц.р. повторний конкурс з продажу державного майна - цілісного майнового комплексу - Сєверодонецького державного виробничого підприємства «Об`єднання Азот».

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ становить 29 млн. 484 тис. грн.

Умовами конкурсу, зокрема, передбачається: збереження основних видів діяльності підприємства; забезпечення його сировиною впродовж 5 років; розконсервовування об`єкту впродовж 5 років; погашення кредиторської заборгованості об`єднання впродовж 6 місяців з моменту вступу в права власності; внесення інвестицій впродовж 5 років.

Конкурс мав відбутися 11 квітня 2008 року в місті Луганську.

Раніше за результатами першого конкурсу (оголошеного 20 грудня 2007 року) з продажу вказаного об`єкту конкурсна комісія одноголосно визнала переможцем покупця, який запропонував найкращі умови подальшої експлуатації об`єкту, але значно меншу стартовою ціну.

Тому керівник регіонального відділення Фонду державного майна України по Луганській області Г.ПШЕНИЧНИЙ, з метою захисту інтересів держави, забезпечення повноти надходження коштів до бюджету від приватизації державного майна, не затвердив протокол засідання конкурсної комісії, і результати конкурсу були скасовані.

Довідка УНІАН. Сєверодонецьке державне виробниче підприємство «Об`єднання Азот» (Луганська обл.) виробляє пластмаси в первинних формах і тару з пластмас. Єдиний структурний підрозділ підприємства – виробництво поліетилену високого тиску, який законсервований з 1996 року.

Кредиторська заборгованість об`єднання на 31 липня 2007 року становила 375 тис. грн., дебіторська, - 76 тис. грн.

24 грудня 2004 року Фонд держмайна України і компанія Worldwide Chemical LLC (США) створили ЗАТ «Сєверодонецьке об`єднання «Азот» із статутним фондом 1 млрд. 056,7 млн. грн. на базі частини СГВП «Об`єднання Азот». Водночас у складі СГВП «Об`єднання Азот» були залишені законсервовані потужності з виробництва поліетилену. Частка Фонду держмайна в ЗАТ становила 40%, частка Worldwide Chemical LLC - 60% (дочірня компанія IBE Trade Corporatiоn).