Україна і Китай переконані в необхідності реформування Ради безпеки ООН.

Про це йшлося сьогодні під час зустрічі першого заступника міністра закордонних справ України Наталії Галібаренко та спеціального представника МЗС Китаю з питання реформи Ради безпеки ООН Гао Юйшена, повідомили УНІАН у Департаменті політики і комунікацій МЗС.

Зокрема, як зазначили у відомстві, сторони обговорили питання двостороннього та багатостороннього співробітництва з акцентом на співпраці в рамках ООН та інших міжнародних організацій.

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«З огляду на відзначення цього року 70-річчя Організації було висловлено спільне переконання в необхідності підвищення ефективності її діяльності, включаючи реформування Ради безпеки ООН», - підкреслюється в повідомленні.

Галібаренко наголосила, що наочним свідченням нагальності перебудови Ради безпеки ООН є неспроможність цього органу вжити дієвих заходів з метою припинення агресії проти України з боку Російської Федерації, яка неприховано зловживає правом вето як один з постійних членів Ради.

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У свою чергу китайська сторона підтвердила незмінну підтримку Пекіном територіальної цілісності та суверенітету України. Спецпредставник МЗС Китаю також підтримав доцільність розширення представництва в Раді безпеки з числа держав Східноєвропейського регіону, поінформували в МЗС.

Раніше УНІАН повідомляв, що в МЗС РФ виступили категорично проти обмеження права вето постійних членів Ради безпеки ООН, тому що право вето - "гарантія збалансованості прийнятих рішень".