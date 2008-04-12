Турчинов хоче стати прикладом для усіх кандидатів у мери

Перший віце-прем’єр-міністр України, кандидат на посаду столичного міського голови від БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ закликав усіх кандидатів у мери, які обіймають адміністративні посади, взяти відпустки на час виборчої кампанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам на суботнику в одному з київських парків.

За словами О.ТУРЧИНОВА, сьогодні у нього вільний від роботи час, і він разом з друзями приїхав попрацювати на користь міста. Він сказав, що після реєстрації кандидатом на посаду мера Києва відповідно до закону піде у відпустку з посади в уряді.

«Я вважаю, що не можна використовувати службові повноваження та адмінресурс. Користуючись нагодою, звертаюсь до всіх, хто займає адмінпосади, – давайте виконувати закон», - сказав О.ТУРЧИНОВ.