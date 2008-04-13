Табачник вважає, що Тимошенко пощастило – інакше на неї ніякого літака не вистачить

Народний депутат України Дмитро Табачник сумнівається, що Юлія Тимошенко працюватиме в Київській міській раді. Про це він сказав журналістам в ході XIII конференції київської міської організації партії регіонів, яка відбулася вчора в Києві.

Як передає кореспондент, ЛІГАБізнесІнформ Д.Табачник, відповідаючи на питання, чи буде він сам працювати в Київраді, підкреслив: "Я братиму приклад щирості з Юлії Тимошенко. Більше того, хочу сказати, що дуже велике щастя, що вибори в Києві відокремлені від всіх інших. Тому що ніякого літака не вистачило б, якби вибори були разом у Львові, у Дніпропетровську, у Волновасі. Вона б не змогла очолити всі списки Бюта", - підкреслив політик. При цьому він додав: "Ми всі розуміємо, що Прем`єр-міністр ніколи не піде до міськради. Це брехня і нещирість".

Також Д.Табачник підкреслив, що висунення Прем`єра по списку муніципальних депутатів - "це нечуваний в Європі випадок". Сам же Д.Табачник спочатку подивиться на розстановку сил в Київраді після виборів, а потім ухвалить рішення, де він працюватиме.