В Україні до 2018 року роботи позбудуться 8,5 тисяч працівників прокуратур

Про це заявив заступник генерального прокурора Давид Сакварелідзе на Раді з питань судової реформи. На сьогоднішній день, за його словами, в органах прокуратури числяться 18,5 тис. осіб. Він підкреслив, що така кількість прокурорських працівників є рекордною, і навіть більшою, ніж у Росії.

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"Нами було прийнято рішення почати оптимізацію: замість 638 районних прокуратур будуть створені місцеві прокуратури. Їх буде не більше 178. Всі посади менеджерського складу місцевих прокуратур - прокурори та їх заступники - будуть набиратися через відкриті конкурси", - сказав Давид Сакварелідзе.

Також він додав, що до 15 грудня вже будуть призначені місцеві прокурори, створені місцеві прокуратури на всіх рівнях. З 15 грудня почнеться наступний етап - реорганізація регіональних прокуратур. Він додав, що регіональні прокуратури також потребують оптимізації, оскільки на сьогодні їхні штати занадто роздуті.