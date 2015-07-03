Порошенко: за 5-6 років Україна має досягти критеріїв для подання заявки на членство в ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент Петро Порошенко сьогодні в Києві на спільній прес-конференції з президентом Європарламенту Мартіном Шульцем.

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«Ми також окремо обміняємося з паном президентом баченням щодо додаткових механізмів та інструментів підтримки фінансово-економічних та соціальних реформ, які зараз відбуваються в Україні з боку Європарламенту та європейських інституцій», - зазначив він.

«Мета цих реформ – це підготовка України до набуття членства в ЄС. Я впевнений в тому,що за 5-6 років Україна має змінитися та відповідати тим критеріям, які потрібні для подання заявки на членство», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, Мартін Шульц прибув в Україну з нагоди святкування річниці підписання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.