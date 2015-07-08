Філатов закликав опонентів не спекулювати на питаннях релігії

Таку думку на своїй сторінці в соціальній мережі «Фейсбук» висловив народний депутат України і один з лідерів партії «Українське об'єднання патріотів» («УКРОП») Борис Філатов.

"Боротьба з Церквою не менш небезпечна, ніж поділ українців на сорти. Нас вже ділили колись "на Україну трьох сортів", "східняків і западенців" і навіть "галичан і жителів Південно-Сходу". До чого це призвело, розповідати не треба", - написав Філатов.

На його думку, церква має залишатися посередником між Богом і людьми, але саме поняття церкви стосується не конкретної споруди, а вірян.

Читайте такожФілатов: Нагородження Охендовського орденом Ярослава Мудрого – аванс від Порошенка перед виборами"Посередником між нами і Богом є Церква. А Церква, - це є ваші ближні.

Слово це ніколи не стосувалося будівель або храмів, а означало тільки зібрання людей. Христос сказав: "де двоє або троє зберуться в ім'я Моє, там і Я посеред них" ( Мф. 18, 20 ). Напружте свою фантазію і уявіть собі, що Церква це - і я, і інші вам знайомі люди", - написав депутат.

За словами Філатова, спекуляції на тему релігії розхитують і без того непросту ситуацію в країні і тому їх необхідно припинити.

"Сьогодні недобитки (депутати від «Опозиційного Блоку» - ред.) знову почали розігрувати ті само карти. Раніше нас ділили на сорти, а тепер на істинних вірян і єретиків. Церква - це Корабель Небесний. І замість того, щоб гребти на ньому разом з нами, православними християнами, не намагайтеся цей корабель втопити. Адже якщо наш корабель піде на дно, то разом з ним захлинемося ми всі. І країна наша потоне", - резюмував Філатов, додавши, що в даний момент він є церковним старостою Іоанно-Золотоустівського храму Дніпропетровської єпархії УПЦ (МП).

Раніше депутат Дніпропетровської міськради від «Опозиційного Блоку» Світлана Єпіфанцева на своїй сторінці у соціальній мережі «Фейсбук» оголосила про те, що на місцевих виборах в місті будуть конкурувати представники трьох релігій, «приписавши» Бориса Філатова до юдеїв.

"Схоже, що на наступних виборах очікується конкуренція трьох кандидатів. Від Мечеті - Загід Генадійович Краснов (він же Хабібулаєв Загідин Хабібулаєвич). Від Синагоги - Борис Альбертович Філатов і від православних, дуже сподіваюся, Вілкул Олександр Юрійович", - написала Єпіфанцева.