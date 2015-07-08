ГПУ зобов’язали повідомити ЄС про недостовірність інформації у справі Портнова

Відповідну ухвалу про залишення в силі рішень судів нижчих інстанцій виніс на засіданні 8 липня 2015 року ВССУ, передає кореспондент видання «Закон і Бізнес».

Згідно із рішенням Генпрокуратура зобов’язана протягом 10 робочих днів направити на ім’я Верховного представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки повідомлення про рішення, ухвалене ВССУ, а також надати текст цього рішення.

Нагадаємо, А.Портнов звинуватив у суді колишніх керівників ГПУ в шахрайстві і фальсифікації документів, на підставі яких на нього Європейським Союзом були накладені санкції, які за недоведеністю обвинувачення, недавно були зняті. Він ініціював у бельгійському суді переслідування колишніх керівників української прокуратури О.Махніцького та О.Баганця. Перше судове засідання, розпочате органами прокуратури Бельгії, мало відбутися 17 червня, однак було перенесено на 2 вересня у зв'язку з неявкою підозрюваних до суду. Міністерство юстиції України, пославшись на те, що бельгійські судові пристави у повістці послалися не на ту Конвенцію, просто не вручили повісток підозрюваним.

Однак на сьогоднішньому судовому засіданні у ВССУ мав необачність бути присутній представник О.Баганця, у зв’язку із чим адвокати А.Портнова, скориставшись нагодою, вручили йому повістку про повторний виклик його довірителя до бельгійського суду.