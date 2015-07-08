Гройсман розповів, чому проголосував "за" законопроект про реструктуризацію валютних кредитів

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю "5 каналу", коментуючи своє голосування "за" даний документ.

"Те, що написано в законі в третьому читанні, не всі ж його читали, і я, на превеликий жаль, теж. І я тут визнаю свою провину, бо це так було миттєво просто. Говорили ми про одне, потім внесли зовсім інше, проголосували за третє, і це все для багатьох стало шоком", - пояснив спікер українського парламенту.

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Він також повідомив, що наразі цей документ розглядає парламентський комітет: "Я думаю, що зараз усі мають розділити відповідальність щодо подальшої долі цього закону".

Раніше УНІАН повідомляв, що Верховна Рада України з другої спроби дозволила банкам примусову конвертацію валютних кредитів громадян за заниженим курсом - 5,05 грн за долар.