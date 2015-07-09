За прокурора-корупціонера Шапакіна внесли заставу - протягом дня він може опинитися на волі
Сьогодні затриманий раніше за підозрою у корупції заступник керівника Головного слідчого управління ГПУ Володимир Шапакін може вийти із СІЗО.
Адвокат Шапакіна вже надав документ, що підтверджує внесення застави, повідомляє джерело ТСН.
Після того, як будуть перевірені документи про внесення застави, він буде відпущений з-під варти.
Як повідомляв УНІАН, заступник генерального прокурора Давид Сакварелідзе вважає, що суд прийняв необґрунтоване рішення щодо чиновників прокуратури, у яких під час обшуку виявили майже півмільйона доларів і коштовності.
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"Суд прийняв абсолютно необґрунтоване і позбавлене будь-якої логіки рішення, щодо всіх затриманих була встановлена сума застави у розмірі 3 мільйони гривень, що, безумовно, мізерно мало для людей такого рівня!" - підкреслив він.
Раніше в результаті спільної спецоперації ГПУ і СБУ 5 липня затримали першого заступника голови Головного слідчого управління Генпрокуратури Шапакіна та заступника прокурора Київської області Корнійця.
У затриманих вилучили близько 500 тис. доларів і коштовності.