ГПУ оскаржуватиме зняття звинувачень зі скандального екс-ректора Мельника

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури України.

У ГПУ нагадали, що 8 липня Ірпінський міський суд Київської області завершив судовий розгляд кримінального провадження за обвинуваченням Мельника у вимаганні та повторному одержанні неправомірної вигоди на загальну суму 120 тис. грн за вирішення питання про вступ до вказаного навчального закладу.

Державне обвинувачення представило суду достатньо обґрунтовані, одержані у законний спосіб докази вини Мельника у вчиненні корупційних злочинів. Генпрокуратура орієнтувала суд на ухвалення обвинувального вироку та призначення покарання у вигляді позбавлення волі строком на 9 років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати відповідні посади строком на 3 роки.

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Проте всупереч встановленим фактичним обставинам справи, які сторона обвинувачення вважала об’єктивно доведеними, суд дійшов висновку про недоведеність вини обвинуваченого та ухвалив виправдувальний вирок.

Генеральна прокуратура категорично не згодна із завідомо недостовірними висновками суду, у зв’язку з чим невідкладно готується апеляційна скарга.

Мельника було затримано 27 липня 2013 року «на гарячому», обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, від якого він ухилився та переховувався за межами України. Після встановлення його місцеперебування досудове розслідування було завершено і 20 червня 2014 року затверджено обвинувальний акт за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, який скеровано до суду.