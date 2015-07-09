Україна відмовилась пускати в Крим іноземних туристів

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прес-секретар Державної міграційної служби України Сергій Гунько на брифінгу в Києві.

«Стосовно іноземців. Постановою (Кабміну № 367 від 4 червня, що затверджує порядок в'їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію України в Крим - УНІАН) чітко визначено підстави, на яких іноземці можуть отримати такий дозвіл і, відповідно, прямувати, подорожувати до Кримського півострова. Бажання відпочити в Криму не є підставою для в’їзду іноземця до Кримського півострова на сьогоднішній день», - сказав він.

Читайте такожЛавров каже, що члени БРІКС і ШОС визнають анексію: "Питання Криму закрите"«Серед підстав є виключно проживання близьких родичів на території Криму, розташування поховання близьких родичів на території Криму, смерть близького родича, а також наявність прав власності на території Криму», - додав Гунько.

Також, за його словами, серед підстав отримання дозволу є здійснення дипломатичних функцій, захист національних інтересів України, але це за погодженням з МЗС.

Як повідомив Гунько, всього від початку дії постанови до міграційної служби звернулося близько 500 іноземців за отриманням такого дозволу та вже видано близько 350 таких дозволів.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України своєю постановою затвердив порядок в'їзду громадян України та іноземних громадян до тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим і виїзду з неї.

Як наголошується в документі, затверджений порядок регулює питання перетину адміністративного кордону вільної економічної зони "Крим" при в'їзді на тимчасово окуповану територію України і виїзді з неї громадян згідно із Законом України "Про створення вільної економічної зони "Крим" і «Про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України", а також іноземців та осіб без громадянства - з урахуванням вимог Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян і правовий режим на тимчасово окупованій території України".

Зокрема в'їзд на територію Криму здійснюється через контрольні пункти. При цьому іноземці зобов'язані пред'являти паспорти або спеціальні дозволи, видані Державною міграційною службою. Громадяни України можуть пред'являти будь-який документ, що підтверджує особу згідно із Законом «Про громадянство» та «Про порядок виїзду та в'їзду в Україну».

Також уряд визначив перелік контрольних пунктів, через які здійснюється автомобільне і залізничне сполучення з АРК.

Автомобільне сполучення дозволене через контрольні пункти "Каланчак", "Чаплинка", "Чонгар", а залізничне - через КП "Херсон", "Мелітополь", "Вадим", "Новоолексіївка".

«Інформація про осіб, які в'їжджають на тимчасово окуповану територію України або виїжджають з неї, вноситься уповноваженими чиновниками підрозділу охорони держкордону до відповідної бази даних. При цьому в паспортні документи та спеціальні дозволи, які видаються іноземцям або особам без громадянства за рішенням міграційних влади, вноситься спеціальна відмітка», - йдеться в урядовій постанові.