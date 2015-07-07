Адвокат: Савченко відмовили в розгляді кримінальної справи судом присяжних

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Як зазначив її адвокат Микола Полозов, Савченко також відмовили в розгляді справи в Москві.

Раніше інший її адвокат Марк Фейгін припустив, що його підзахисну можуть судити в Ростові, оскільки, за версією слідчих, Савченко перетнула російський кордон через місто Донецьк у Ростовській області. Фейгін зазначив, що про місце суду стане відомо після затвердження російської Генпрокуратурою обвинувального висновку.

Читайте такожЗахист Савченко отримав юридичні підстави звернутися до ЄСПЛ - адвокат

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 6 липня, представник Слідчого комітету Росії Володимир Маркін повідомив, що слідство завершило розслідування кримінальної справи проти української льотчиці Надії Савченко, незаконно обвинуваченої у співучасті у вбивстві журналістів РФ у зоні АТО.,Справа направлена до прокуратури.