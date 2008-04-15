У Луценка до Черновецького є справа на 100 мільйонів

Працівники Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України задокументували факти зловживань та службового підроблення посадовцями Головного управління земельних ресурсів Київської міськдержадміністрації.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУБОЗ МВС України.

Як встановили оперативники ГУБОЗ, на підставі сфальсифікованого технічного звіту до державного земельного кадастру було внесено інформацію щодо користувача земельної ділянки у Києві загальною площею 11,2 га. Ця земля (ринкова вартість понад 100 млн. грн.) в 2006 році була безпідставно зареєстрована за одним із ТОВ.

“Окрім двох районних керівників з питань землевпорядкування свій підпис на сфальсифікованих документах поставив і керівник Головного управління земельних ресурсів мерії. Саме він підписав схему меж земельної ділянки для її оренди начебто для оздоровчого комплексу. Згоду на розроблення документації із землеустрою надав особисто мер Києва 11 квітня 2007 року”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначає прес-служба ГУБОЗ , правоохоронці вважають це рішення незаконним, оскільки ніякого оздоровчого комплексу на вказаній землі не існує. Більш того, протягом майже 12 років (з 1995 по 2007 рр.) орендна плата за користування цією земельною ділянкою не сплачувалася.

За фактом підроблення документів за попередньою змовою групою осіб Головне слідче управління Міністерства внутрішніх справ України порушило кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 358 Кримінального кодексу України. Санкції цієї статті передбачають до п’яти років позбавлення волі.

До речі, в день відкриття провадження у цій кримінальній справі начальник ГУ земельних ресурсів КМДА пішов у відставку – за власним бажанням.