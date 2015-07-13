На Волині представники влади, силовики та ПС співпрацюватимуть для недопущення конфліктів

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у їхній спільній заяві, оприлюдненій сьогодні на прес-конференції.

Перемовини були ініційовані обласним осередком “Правого сектору” і відбувалися за зачиненими дверима. Звернення підписали голови облдержадміністрації Володимир Гунчик і обласної ради Валентин Вітер, керівник ДУК Волині Віталій Ковальчук, прокурор Волинської області Дмитро Чепіжак, начальник УСБУ у Волинській області Юрій Фелонюк та начальник УМВСУ у Волинській області Петро Шпига.

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“Переконані, не може бути й мови про врегулювання конфлікту силовими методами. Відтак категорично засуджуємо спроби збройного вирішення ситуації, адже життя людей – найвища цінність. А тому єдиний вихід навіть за умови надскладних обставин – діяти у рамках чинного українського законодавства”, - йдеться у зверненні.

Представники влади, правоохоронних органів та силових структур, а також ДУКу заявили, що об’єднують зусилля й у подальшому мають намір активно й конструктивно співпрацювати задля забезпечення спокою в області та недопущення конфліктів.

Автори звернення закликали громадськість не піддаватися на провокації і висловили спільне сподівання, що в найкоротші строки мукачівський конфлікт ознаменується публічним та прозорим розслідуванням, і до відповідальності притягнуть тих, хто цинічно знехтував нормою закону й фактично спрацював на боці ворога у рамках гібридної війни.