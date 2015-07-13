У Раді до кінця тижня чекають звіту ТСК щодо подій у Мукачевому

Відповідний звіт повинен бути заслуханий у Верховній Раді до п’ятниці, 17 липня.

Про це йдеться в оприлюдненій прес-службою ВО «Батьківщина» заяві голови профільного комітету ВР.

Кожем’якін акцентував увагу на неприпустимості ситуації, коли у мирних українських містах «лунають автоматичні черги та гримлять розриви гранат, від яких гинуть мирні мешканці».

Він переконаний, що подібні ситуації є наслідком неналежної роботи усієї правоохоронної системи нашої держави.

«Однак, якщо раніше ці події свідчили про розгул криміналітету, то події у м. Мукчевому свідчать про системне невиконання правоохоронцями своїх обов’язків. Небезпека таких подій полягає не лише у тому, що це може відволікти ресурси держави від її сходу, де наша держава веде відчайдушну боротьбу з проросійськими бандами за своє існування, але і зменшує наші перспективи стати членом Європейського Союзу та НАТО», - наголосив Кожем’якін.

Читайте такожМешканці Мукачевого кажуть, що озброєний чоловік у спортивних штанах - людина Ланьо, а не міліціонер

Він інформує, що у зв’язку з чим, в контексті виконання комітетом контрольної функції, звернувся до Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України та Служби безпеки України щодо необхідності вжиття дієвих заходів щодо недопущення подальших смертей людей та належного «в рамках спільної оперативно-слідчої групи, складеної з фахівців Генеральної прокуратури, СБУ та МВС досудового розслідування цього кримінального правопорушення».

Голова комітету ВР вважає, що президентові України та Верховній Раді України слід вжити дієвих заходів щодо заміни керівництва правоохоронних органів Закарпаття.

А також, за його словами, з метою підвищення дисципліни в Збройних Силах України, впорядкування діяльності підрозділів української армії в зоні АТО, покращання їхнього злагодження, слід ухвалити відповідні законодавчі акти щодо структурування (входження) добровольчих батальйонів до складу ЗСУ, МВС, Національної гвардії.

Як повідомляв УНІАН, У Мукачевому вдень у суботу, 11 липня, сталася стрілянина, в результаті якої є поранені і загиблі. За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між учасниками «Правого сектору» і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо. За версією представників "Правого сектору", депутат Ланьо сам викликав їх на переговори, оскільки ПС почав заважати потокам контрабанди.

Читайте такожСкрізь, але потроху: географія протестів "Правого сектору"

Наразі прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив голові Державної фіскальної служби Роману Насирову звільнити всіх працівників Закарпатської митниці ДФС - від начальника митниці та керівництва митних постів до рядових працівників.

Яценюк також доручив Міністерству внутрішніх справ України провести розслідування фактів контрабанди та зловживань на Закарпатській митниці, і за його результатами порушити кримінальні провадження.

Президент України Петро Порошенко сьогодні проведе засідання Військового кабінету Ради національної безпеки і оборони щодо подій в Мукачевому Закарпатської області.

Громадські організації та активісти Львівщини вимагають відсторонити від виконання службових обов’язків усіх керівників силових структур Закарпатської області задля об’єктивного розслідування збройного конфлікту «Правого сектору» із силовиками у Мукачевому.