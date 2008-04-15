Добкін: кажуть, що курей доять

Харківський міський голова Михайло ДОБКІН критично ставиться до можливості проведення дострокових виборів мера Харкова.

Про це М.ДОБКІН заявив в ексклюзивному коментарі УНІАН.

«А хто вам сказав, що зараз відбуваються дебати щодо проведення дострокових виборів у Харкові? Ви дивилися порядок денний Верховної Ради?», - поцікавився М.ДОБКІН.

Відповідаючи на запитання, як він розцінює імовірність того, що Партія регіонів відмовиться від підтримки його кандидатури на посаду мера Харкова, він сказав: «Кажуть, що курей доять».

Як повідомляв УНІАН, фракція “Наша Україна – Народна самооборона” наполягає, щоб на розгляд Верховної Ради 15 квітня було винесено питання щодо проведення дострокових виборів міської влади Харкова.

Як заявив 14 квітня лідер фракції НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО, Тимчасова слідча комісія, яка розслідує факти зловживань влади Харкова, готова надати відповідну інформацію Верховній Раді.

«Ми прийняли рішення щодо позачергових виборів у Києві, ми повинні прийняти рішення і щодо позачергових виборів у Харкові. Не може бути якогось подвійного стандарту в підходах до діяльності керівників громад, в яких знайдено однакові зловживання», - заявив він.