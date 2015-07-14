МЗС Росії розкритикував проект змін до Конституції України

Про це повідомляє прес-служба МЗС РФ.

На думку російської сторони, даний проект «не є тим документом, який передбачався Мінськими угодами», оскільки «готувався без консультацій» з представниками бойовиків.

«Більше того, у Києві навіть не вважали за потрібне хоч якось відреагувати на підготовлені і внесені Донецьком і Луганськом відповідні пропозиції щодо зміни Конституції України», - наголошується в заяві МЗС РФ.

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На думку російських дипломатів, дії Києва «не сприяють досягненню сталого врегулювання українського кризи», а також «підривають зусилля міжнародного співтовариства щодо деескалації ситуації».

Раніше УНІАН повідомляв, що на думку джерела, яке входить в керівництво одного з ключових учасників коаліції, Конституційна реформа в частині децентралізації, яка є вимогою ключових західних партнерів України, з високою ймовірністю не буде прийнята у другому читанні до дати місцевих виборів.