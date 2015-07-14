Порошенко привітав Францію з Днем взяття Бастилії
09:49, 14 липня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко привітав Францію із національним святом - Днем взяття Бастилії.
REUTERS
Про це голова держави написав у своєму Twitter.
"Щиро вітаю Францію та французький народ з національним святом - Днем взяття Бастилії", - зауважив Порошенко.
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