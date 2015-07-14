Порошенко привітав Францію з Днем взяття Бастилії

Про це голова держави написав у своєму Twitter.

"Щиро вітаю Францію та французький народ з національним святом - Днем взяття Бастилії", - зауважив Порошенко.

Читайте такожПорошенко привітав військових моряків і ветеранів флоту з Днем ВМС День взяття Бастилії - національне свято у Франції, що відзначається 14 липня, в річницю штурму королівської в'язниці-фортеці у 1789 році.