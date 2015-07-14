Шокін назвав "повною нісенітницею" тиск на своїх заступників Сакварелідзе і Касько у справі прокурорів

Про це Віктор Шокін заявив у коментарі "Українській правді". "Інформація, поширена деякими ЗМІ про нібито мою поїздку в суд з метою отримання дозволу на обшук - повна і абсолютна нісенітниця. Не планував і не відвідував якийсь суд", - зазначив Віктор Шокін, коментуючи заяву депутата Мустафи Найєма про те, що генпрокурор в Апеляційному суді особисто вимагав визнати незаконними обшуки у затриманих прокурорів.

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Він також заявив, що проваджень проти слідчих і прокурорів, які розслідують справи затриманих Шапакіна і Корнійця немає.

"Ніяких кримінальних розглядів проти слідчих і прокурорів, які займаються справами Шапакіна і Корнійця не існує. Як не було і не планувалося ніякого обшуку в кабінетах цих працівників", - підкреслив генпрокурор.

У той же час заступник генпрокурора Юрій Столярчук, відповідаючи "Українській правді" на питання, чи потребує він в суді дозволу на доступ до трафіку телефонних номерів слідчих Давида Сакварелідзе і чи є паралельне розслідування щодо перевірки слідчої групи Сакварелідзе-Каська, відповів: "Інформація не просто не відповідає дійсності, а є маячнею і брехнею від самого початку до кінця".