Прикордонники при спробі ввезення в Україну затримали Bentley екс-нардепа від ПР (фото)

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

"Учора ввечері прикордонники Харківського загону спільно з працівниками митниці та СБУ виявили та затримали дорогий автомобіль, який намагались незаконно ввезти на територію України. Під час співбесіди з водієм автомобіля Bentley Continental, який перетинав державний кордон у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Гоптівка", прикордонники з'ясували, що 41-річний житель Луганська без дозволу відповідних державних органів України потрапив на територію Росії через нефункціонуючий пункт пропуску "Ізварине" Луганської області. Крім того, з'ясувалося, що автомобіль належить колишньому народному депутату України від Партії регіонів, члену правління "Луганськдрук", - йдеться в повідомленні.

Водія автомобіля притягнули до адміністративної відповідальності за незаконний перетин кордону. Автомобіль вилучено.

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За інформацією ЗМІ, народним депутатом був член правління "Луганськдруку" Володимир Медяник.