Порошенко закликав нову владу Закарпаття вдарити бандитів "кулаком законності"

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав сьогодні на нараді з керівниками силових структур та правоохоронних органів у Мукачевому.

«Ми маємо захистити людей. Сьогоднішній день має стати відкриттям нової, чистої сторінки в історії Закарпаття», – наголосив президент.

Президент констатував: «Система державного управління на Закарпатті повністю прогнила».

Саме тому новопризначені посадовці мають спільними зусиллями змінити ситуацію в регіоні.

«Нова сильна потужна влада на Закарпатті має сформувати кулак законності, правопорядку та вдарити ним бандитів, які сьогодні грабують народ України», – наголосив президент.

Читайте такожПрезидент пообіцяв повне "перезавантаження" у прикордонних загонах на Закарпатті

Глава держави зазначив, що призначені нові керівники управлінь СБУ та МВС у Закарпатські області є досвідченими та незаплямованими правоохоронцями.

Президент наголосив, що необхідно у короткі терміни налагодити ефективну спільну роботу митників, прикордонників, співробітників МВС, СБУ та прокуратури.

«Тоді народ повірить, що наміри щодо рішучості у боротьбі з корупцією у нас реальні», – сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент призначив Москаля головою Закарпатської ОДА, звільнивши з цієї посади Василя Губаля.

Також сьогодні стало відомо, що керівником Управління МВС Закарпатській області стане полковник Сергій Князєв, який нині очолює кримінальну міліцію в Маріуполі.

Управління СБУ в Закарпатській області очолить Олег Воєводін.

Також сьогодні Порошенко повідомив, що у прикордонних загонах на Закарпатті буде проведено повне «перезавантаження».

Раніше, 13 липня, Державна фіскальна служба відсторонила від виконання обов'язків весь керівний склад Закарпатської митниці для проведення службової перевірки фактів корупції на митниці.

Довідка УНІАН. У Мукачевому 11 липня сталася стрілянина, в результаті якої є поранені і загиблі. За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між учасниками «Правого сектору» і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України - створення злочинної організації і ч. 3 ст. 258 - терористичний акт.

Декілька бійців «Правого сектору» після стрілянини ховаються у лісі. СБУ закликала бійців добровільно здати зброю.

Президент України Петро Порошенко 13 липня заявив, що конфлікт у Мукачевому виник через перерозподіл потоків контрабанди.