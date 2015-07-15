Президент пообіцяв повне "перезавантаження" у прикордонних загонах на Закарпатті

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи перед активом Закарпатської області.

«За моїм дорученням проведені відповідні зміни і серед прикордонників, повністю буде проведено «перезавантаження», - сказав президент.

За словами Порошенка, керівництво Держприкордонслужби вже розпочало реалізацію цього завдання, і вже замінено керівників Чопського та Мукачівського прикордонних загонів.

Читайте такожПрикордонники у 2015 році не пустили до України 6 тисяч росіян

Як повідомляв УНІАН, 14 липня у прес-службі Держприкордонслужби заявили, що за останні два місяці у Закарпатській області замінено майже половину прикордонників.

Крім того, за матеріалами відділу внутрішньої безпеки по Мукачівському і Чопському прикордонних загонах та Західному регіональному управлінню Держприкордонслужби проведено 28 службових розслідувань. За їхніми результатами до відповідальності притягнуто 77 військовослужбовців. З них 17 звільнено, 6 – понижено в посаді, ще 47 – переміщено за межі підрозділу.

За результатами реалізації оперативних матеріалів відділу внутрішньої безпеки спільно з правоохоронцями та військовою прокуратурою розпочато провадження щодо 14 військовослужбовців.