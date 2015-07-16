Як голосувати переселенцям на місцевих виборах

Поправки до закону про місцеві вибори, які передбачали голосування вимушено переміщених осіб, не були прийняті. Однак говорити про те, що переселенців позбавили можливості участі у воєвиявленні, не варто. Фактично, у них є можливість змінити свою виборчу адресу на загальних підставах. Тобто перереєструватись із своєї «окупованої» виборчої дільниці на нову. Але для цього їм треба надати докази для того, щоб змінити виборчу адресу.

У правках до закону про місцеві вибори була пропозиція, щоб такою підставою для перереєстрації була картка переселенця. Однак ця поправка не пройшла. Тобто, картка переселенця не дає можливості приймати участь у виборах. А здійснити перереєстрацію внутрішні мігранти зможуть на загальних підставах – або вони вже пропишуться на новому місці, або принесуть довідку з роботи, або договір про оренду житла, тобто, як вже було прописано в законодавстві раніше.

Фактично, маємо ситуацію, коли переселенці зможуть голосувати у місцевих громадах, де вони зараз мешкають. І голосувати вони можуть за тих депутатів місцевих рад, що працюють на ці громади. Тобто, вони фактично стають членами громади і їх фактично включають в список.

Якщо ж вони не надають довідку приналежності до громади, значить, вони не голосують. Якщо вони вже є членами громади, живуть або працюють на території, де відбуватимуться вибори, то вони голосують.

Таким чином вимушені переселенці можуть прийняти участь у формуванні місцевих органів влади, але голосувати будуть лише за тих представників громад, на території яких вони мешкають. Якщо ж на новому місці проживання люди не знають кандидатів і не хочуть обирати серед них, вони можуть взагалі не голосувати. Бо створення якихось так званих виїзних громад, про які дехто любить поговорити, не може бути втілене у життя.

Що таке взагалі виїзна громада? Тільки уявіть, одній території живуть мешканці з Луганська, Донецька, Горлівки, Єнакієво і ще багатьох населених пунктів, це означає що на будь-якій дільниці в Києві мають бути тисячі бюлетенів для різних міст? Як ви технологічно це уявляєте? У Києві, наприклад, живуть представники різних міст окупованої території, якщо вони хочуть голосувати у місцеву раду свого рідного міста, що зараз окуповане, то на виборчих дільницях в Києві мають бути бюлетені цього міста. Ви уявляєте скільки тих міст і скільки бюлетенів має бути? Технологічно це не можливо.

Олександр Черненко, народний депутат України