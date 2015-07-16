Рада хоче запровадити фінансування політичних партій з держбюджету

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 237 народних депутатів із 332, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом у статті 87 Кодексу "Видатки, що здійснюються з Державного бюджету України" встановлюється, що до видатків, що здійснюються з Державного бюджету України (з урахуванням особливостей, визначених пунктом 5 частини другої статті 67-1 цього Кодексу), належать видатки на державне фінансування політичних партій у формах, визначених законом.

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Як зазначається у пояснювальній записці, законопроект покликаний створити передумови для впровадження державного фінансування політичних партій починаючи з 2017 року.

"Прийняття законопроекту дозволить врахувати видатки на державне фінансування статутної діяльності політичних партій у проекті Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік”, а також у законопроектах про Державний бюджет України на наступні роки", - зазначається у пояснювальній записці.

Зауважується також, що йдеться про видатки на державне фінансування статутної діяльності політичних партій, не пов'язаної з їхньою участю у виборах, а також на відшкодування витрат партій на передвиборну агітацію під час чергових та позачергових виборів народних депутатів України.