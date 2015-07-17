Один із затриманих "скупників" голосів на 205 окрузі на Чернігівщині був однокласником голови ДУС - Філатов

Про це нардеп написав у Facebook.

«Один із затриманих при роздачі грошей на 205-му виборчому окрузі, а саме: Салдерєєв Рустам Абдулкерімович», - написав Філатов.

За його словами, Салдерєєв народився 20 травня, в 1984 році, він є жителем Києва. Має середню освіту і незакінчену вищу, перебуває в розлученні. Зараз затриманий тимчасово не працює.

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Також Філатов додав, що Салдерєєв «є однокласником керівника ДУС Президента України Сергія Березенко і сином підірваного в 1999 році Абдулкеріма Салдерєєва з банди Савлохова».

Один із затриманих при роздачі грошей на 205-му виборчому окрузі, а саме:Салдерєєв Рустам Абдулкерімович... Posted by Borys Filatov on 17 Липень 2015 р.

Нагадаємо, 16 липня, близько 20 години, у 205-му виборчому окрузі на Чернігівщині, кандидат у народні депутати України Геннадій Корбан, разом зі своєю командою заблокував автомобіль, в якому за його інформацією знаходяться скупники голосів. Вже скоро навколо автомобіля виник стихійний мітинг.