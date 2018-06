У 205 окрузі на Чернігівщині заблоковано автомобіль, з якого міг відбуватися підкуп виборців, проходить масовий стихійний мітинг (відео, фото)

Про це повідомляє pik.cn.ua.

За словами Корбана, в автомобілі (Toyota Camry, AA7111OM) перебувають представники виборчого штабу Сергія Березенка, котрі займаються скупкою голосів під виглядом підписання соціальних угод. Автобуси, в яких ніби то і відбувалась скупка і підписання угод, з місця події поїхали.

Дві особи зачинились в автомобілі і відмовляються вийти назовні.

Як зазначає на своїй сторінці у Facebook журналіст Світлана Крюкова, наразі навколо цього автомобіля вирішується хід виборів у цьому окрузі.

За її словами, в цьому автомобілі може знаходитись зброя та гроші, які штаб Березенко роздавав мешканцям міста в екскурсійних автобусах.

«Багато грошей та багато зброї. Штаб Корбана приїхав вскрити цей автомобіль. Штаб Березенко – захищати. Міліція бездіє. Якщо авто відкриють та факти підтвердяться, хід виборів буде змінено», - зазначила Крюкова

У свою чергу, народний депутат Борис Філатов у Facebook написав, що «люди блокують автомобіль, в якому роздаються кошти завгоспом президента України».

Окрім цього, Філатов зазначив, що стихійний мітинг проголосував «вскрити автомобіль агітаторів завгоспа президента».

«В автомобілі вже шість годин години сидить четверо людей із грошима, відомостями та копіями паспортів. Можливо, зброєю», - зазначив Філатов.

За словами народного депутата, наразі на місці подій знаходяться голова Обласної ради, а також керівництво обласного МВС та СБУ.

«Підручні Порошенко стягують звідусіль тітушок», - наголошує нардеп.