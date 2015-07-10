Заступниками Саакашвілі стали активістка Майдану та герой афганської війни

Про це Саакашвілі написав на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що Марушевська - 25- річна активістка Євромайдану, яка прославилася на весь світ своїми кліпами та телевізійними виступами на провідних світових телеканалах.

"Вона вела всесвітню кампанію із захисту свободи України. За останній рік Юлія пройшла курс навчання у Гарвардському і Стенфордському університетах, а сама вона родом з Татарбунарського району Одеської області", - повідомив голова Одеської ОДА.

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У свою чергу Володимир Жмак - герой афганської війни, нагороджений багатьма бойовими орденами і медалями, працював директором ТНК-БП і він один з керівників європейської бізнес-асоціації, провідного об'єднання європейського бізнесу, який постійно ставить питання реформ і боротьби з корупцією.

"Володимир активно допомагав українській армії в постачанні та оснащенні. Володимиру Жмаку 51 рік, він одружений із француженкою Маріанн і у них четверо дітей. Володю і Маріанн я знаю більше 30 років", - розповів про чесноти свого заступника Саакашвілі.

Крім того, він наголосив, що обидва його заступники розмовляють кількома іноземними мовами, також у його команді вже більше 10 людей із західною освітою.

"Мої заступники ніколи раніше не працювали на держслужбі і це добре, оскільки я ставлю своєю метою привести в українську політику нових чистих та компетентних людей", - підсумував очільник Одеської ОДА.